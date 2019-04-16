В Чебоксарах семью с тремя детьми сняли с самолета за дебош

Семейная пара с тремя детьми устроила дебош на рейсе "Чебоксары-Москва". Как уточняют правоохранительные органы, мужчина и женщина кричали, нецензурно выражались и хамили экипажу самолета, пишет агентство "Интерфакс".

Командир воздушного судна принял решение снять дебоширов с рейса и вызвал полицию. Семью отвезли в линейный пункт полиции города Чебоксары. На них составлен протокол по статье "мелкое хулиганство".