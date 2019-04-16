Впервые на "России 24": новости ведет робот

Андроид "Алекс" стал временным ведущим телеканала "Россия 24". Эта уникальная машина — одна из немногих в мире, которая обладает искусственным интеллектом. Но кроме этого, конструкторы из Promobot смогли наделить машину чертами человека.



За основу взяли внешность главы компании-разработчика Алексея Южакова: сняли слепок с его лица, натянули эту силиконовую маску на череп робота, добавили волос и даже щетину. Сходство пугающее. Все-таки над андроидов трудились голливудские специалисты.

За мимику "Алекса" отвечают 35 приводов, которые достаточно точно имитируют около 20 человеческих эмоций. Что важно, все детали, из которых собран андроид, российского производства. В будущем у робота должны появиться руки, а если потребуется, то и ноги.

Разработчики уверены, что "Алекс" сможет стать консультантом, например, в банках, аэропортах или магазинах. Предзаказаны уже 12 андроидов.