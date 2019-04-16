Обвиняемую в сожжении сына многодетную мать взяли под стражу

Поссорившаяся с супругом 28-летняя жительница Забайкалья в отместку подожгла дом, где находились двое ее детей. Полуторагодовалую девочку спас соседский подросток, а вот четырехлетний сын сгорел заживо. Во вторник протрезвевшую женщину взяли под стражу.

Описанные события произошли около полудня 14 апреля в селе Барахоево Красночикойского района. После размолвки с мужем пьяная мать вернулась домой, облила мебель и полы бензином, бросила спичку, а сама ушла в гости. Пламя быстро охватило деревянный дом, тушили его соседи. Шестнадцатилетний Павел прорвался внутрь и вынес на руках задыхавшуюся девочку, которой только исполнился год и семь месяцев, но вот второй раз зайти в помещение он не смог — жар стоял нестерпимый.

В результате четырехлетний мальчик сгорел заживо, его сестру в тяжелом состоянии доставили в больницу Читы. Поджигательница, у которой четверо детей, спустя пару часов объяснялась в отделении: она призналась, что хотела убить младших отпрысков. Во вторник, 16 апреля, ее взяли под стражу.

Уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае Иван Катанаев охарактеризовал эту семью как "не совсем благополучную", уточнив, что все проблемы создает пьющая мать, тогда как отец не употребляет спиртного и прилично зарабатывает.

Старших детей отправили в реабилитационный центр, с отцом они смогут воссоединиться позднее. Их матери грозит серьезный срок по обвинениям в покушении и убийстве малолетнего общеопасным способом.