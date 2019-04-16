В Киргизии открыли парту героя космоса Салижана Шарипова

В киргизском городе Узген состоялась торжественная церемония открытия парты Героя России и Киргизии, летчика-космонавта России Салижана Шарипова, сообщает Российский центр науки и культуры в Оше.

На парте размещена фотография Шарипова, факты из его биографии, основные достижения и QR-код для мобильных устройств, отсканировав который школьники смогут попасть на сайт, посвященный космонавтам.

На церемонии присутствовал сам Салижан Шарипов, власти города, а также генеральный консул России в Оше Роман Свистин и другие официальные лица. Выступая перед собравшимися, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Киргизии Василий Алексеев отметил, что наши страны не только стратегические партнеры, но и братские народы, и освоение космоса это "наше общее дело", а также выразил благодарность педагогам, которые умеют воспитывать таких героев как космонавт Салижан Шарипов.

Мероприятие было проведено в рамках всероссийского образовательного проекта "Парта Героя". В этом году было открыто уже 11 парт, в том числе 5 парт героев космоса за рубежом.