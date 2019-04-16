Свидетель принял компанию Кокорина и Мамаева за группировку из 90-х

В Краснопресненском суде города Москвы проходит пятый день слушаний по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого. Во вторник, 16 апреля, проходят опрос свидетели их конфликта с посетителями московского кафе. Свою версию произошедшего сообщила Катерина Навроцкая.

"Вели они себя не очень прилично – громко разговаривали на все кафе. Несмотря на игравшую музыку, их было слышно даже в другой части помещения, — приводит слова девушки Спорт24.Ru. – Вели себя не очень правильно и девушки для публичного места. Показалось, что она делала непристойные жесты. Сначала показалось, что эти ребята из каких-то неформальных группировок, из середины 90-х".

"Я не была возмущена их поведением, оно мне не понравилось и поэтому я просто пересела – ощущала, что добром это может не закончиться. Мне было странно, ведь люди больше себя так не ведут. Это было распространено разве в 90-е. Кто-то из них вскользь произнес: "Тетя, ну что ты смотришь сюда?". Но зрительного контакта между нами не было, и я решила уйти".

Напомним, что все фигуранты данного дела остались под стражей до сентября 2019 года.