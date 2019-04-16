Пожарный автомобиль раздавил легковушку в Оренбурге. Видео

В Оренбурге пожарный автомобиль, двигаясь со включенными сиреной и проблесковыми маячками, раздавил выскочившую перед ним машину.

Инцидент произошел сегодня днем, 16 апреля, на пересечении улицы Восточной и проспекта Гагарина. Пожарная машина спешила на вызов, когда перед ней внезапно выехала легковушка.

Тяжелый "Урал" регионального минлесхоза буквально переехал седан, и протащил его на пару десятков метров вперед. От сильного удара и деформации салона погиб пассажир легкового автомобиля, по сообщениям очевидцев — женщина.

Водитель раздавленной машины был госпитализирован, о его состоянии не сообщается.