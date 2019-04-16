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16 апреля 201918:34

Заложники сект: откровения бывших адептов о жизни "безмозглых рабов"

В студию программы "Прямой эфир" пришли те, кому довелось на собственном опыте узнать, что значит быть сектантом. Люди откровенно рассказали, через какие ужасы им пришлось пройти, и как на самом деле устроена жизнь внутри сект.

Наталья Кокшарова — бывший адепт секты "Ашрам Шамбала" (запрещена в РФ). Хотя ее лидер Константин Руднев сейчас находится за решеткой, эта секта до сих пор остается одной из самых опасных тоталитарных сект. По слова Кокшаровой, девушек заманивали туда занятиями йогой. Потом же самых активных и красивых выбирали в "жрицы". Они обязаны были заниматься с ним сексом — это называлось "проводить тантру". А кого-то отправляли "ходить за мудрость" — то есть на групповые занятия сексом. Сейчас Наталья сама не понимает, как она в здравом уме могла пойти на все это. "Из нас делали безмозглых рабов", — вспоминает женщина.

Бывшая вербовщица секты Алия Набиева рассказала, что сейчас организация базируется в Казахстане и называется Академией женской мудрости. В основном туда приходят за помощью отчаявшиеся люди, а также те, кто хочет наладить личную жизнь и выйти замуж за олигарха — именно это обещают наивным девушкам.

Еще одна всемирно известная одиозная секта — "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ). 31-летний Александр Эпов написал в "Прямой эфир" письмо с криком о помощи — его жена оказалась сектанткой. Два года он пытался вырвать ее из лап секты, но тщетно. И сейчас мужчина пытается спасти от пагубного влияния своего сына.

"Я знаю, что на таких встречах происходит определенное кодирование. Я смотрел на Катю после этих встреч и видел стеклянные глаза, а ребенок либо устраивал истерики, либо приходил опустошенный, как овощ", — рассказывает Александр.

Еще участник программы, сам бывший адепт "Свидетелей Иеговы", скрыв свое лицо, откровенно рассказал, как выглядит секта изнутри, о тотальном контроле над ее членами. По словам мужчины, 90 процентов "свидетелей" являются так называемыми заложниками организации. Кроме того с организацией связано много скандалов на почве педофилии, которая в секте не является преступлением.

Спасти людей, попавших в секту, невероятно сложно, считает бывший иеговист Виктор Корецкий. Пока человек не начинает сомневаться сам, шансы сделать это невероятно малы. Потому что люди считают, что их окружает злой враждебный мир и только в общине — якобы их родной дом и защита.

Как не стать жертвой сектантов и уберечь от них близких людей? Почему люди теряют здравый смысл и силу воли и позволяют себя вербовать? Подробности — в программе "Прямой эфир".

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