"Спасибо моим близким": признания освобожденной Карауловой

Cуд в Вологде выпустил условно-досрочно бывшую студентку МГУ Варвару Караулову. Три с половиной года назад ее осудили за попытку примкнуть к террористической организации ИГИЛ. Резонансное дело cо многими "но": например, что в Сирию собиралась по глупости или даже по любви. Что изменилось с тех пор и что говорила сама она в суде?

Друзья и родные прямо во время оглашения решения едва сдерживают эмоции. Уже после заседания мама первым делом пытается дозвониться другим родственникам, кто не смог приехать в Вологду, чтобы сообщить им радостную новость. Племянница и внучка выйдет на свободу на год раньше.

"Я счастлива, — делится впечатлениями Кира Караулова, мать Варвары. — Не верила, но чудеса случаются. Не могу даже поверить!"

Во время сегодняшнего заседания за нее ручаются уполномоченный по правым человека России и Вологодской области, где находится колония. Адвокат принес в суд грамоты и дипломы Карауловой. Победительница московской олимпиады по обществознанию, владеет французским и английским, последним на разговорном уровне. Защита уверяет: даже во время отбывания наказания не прекращала учебу. Кроме этого, трудилась все время в колонии как раскройщик, почти нет замечаний. Сама Караулова на вопросы судьи отвечает по видеосвязи: "Хочу сказать спасибо моим родителям. Все эти три года были очень тяжелыми, может быть, даже не столько для меня, сколько для моих близких. Я просто понимаю, что я больше нужна дома, чем нужна здесь. Я нужна своим близким".

Ее история — как урок другим. Она познакомилась по Интернету с вербовщиком в запрещенную в России группировку ИГИЛ, дальше попыталась поехать в Сирию. Если бы ее вовремя на задержали на границе Турции, то неизвестно, чем бы закончилась история Варвары Карауловой. Сегодня родители признали, что недосмотрели за дочкой.

"Ребенок прочувствовал это через себя, это огромная трагедия, но я уверен, что она останется позади и мы идем вперед и вверх", — говорит отец Варвары Павел Караулов. Его жена добавляет: "Главный урок для родителей — любите своих детей, любите их просто так".

За три с половиной года в колонии она успела познакомиться со многими общественными деятелями и правозащитниками. Поступила заочно на юридический факультет, собирается после освобождения заняться общественной деятельностью и, возможно, помогать другим не повторить ее ошибок.

Остается 10 дней на обжалование решения. Но, судя по тому, что представители службы исполнения наказаний и прокуратуры не остались давать интервью, обжаловать не будут. Так что Караулова выйдет на свободу примерно через 2 недели, когда все необходимые документы поступят в колонию.