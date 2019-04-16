Хачанов покинул Masters, проиграв на старте турнира
Первая ракетка России Карен Хачанов не смог пробиться в третий круг теннисного турнира серии Masters, который проходит в Монако. Российский теннисист вступал в борьбу за главный приз соревнования со второго круга, но дальше пробиться не смог.
На старте грунтового турнира он потерпел поражение от 23-летнего итальянца Лоренцо Сонего. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 4:6 в пользу соперника Хачанова. Теннисисты провели на корте 1 час 54 минуты.
Теперь Сонего предстоит борьба за путевку в четвертьфинал Masters с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) – Кэмерон Норри (Великборитания).
Отметим, что накануне турнир покинул еще один российский теннисист Андрей Рублев, который проиграл другому итальянцу Фабио Фоньини. Единственным же россиянином, пробившимся во второй круг Даниил Медведев. Он обыграл португальца Жоау Соузу.
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