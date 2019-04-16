На аукционе продают страницу, вырванную из черновика молодого Дрейка

Представители американской компании Moments in Time выставили на аукцион страницу из дневника популярного канадского рэпера Дрейка. Ее стоимость оценили в 7,5 тысячи долларов, сообщает TMZ.

Страница вырвана из школьной записной книжки Дрейка, которая была обнаружена в помойке рядом с мебельной фабрикой дедушки артиста в Торонто, где будущий рэпер трудился, когда был молод.

"Я уберусь в комнате, когда вернусь домой", — сказано в записке, который Дрейк оставил маме.

Будущий артист пообещал ей убраться в комнате и в ванной, если та пообещает подвозить его в школу в течение недели.

В своих песнях Дрейк не раз читал о том, как непросто порой было жить в родительском доме.