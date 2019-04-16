"Пари Сен-Жермен" окажет содействие при реконструкции Нотр-Дам-де-Пари

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" сообщил о том, что не останется в стороне от произошедшего пожара в Соборе Парижской Богоматери. Действующий чемпион Франции будет оказывать финансовую поддержку при реконструкции здания.

"ПСЖ" разделяет эмоции всех людей, находящихся в шоке и печали после этой катастрофы., — говорится в официальном обращении клуба. – Наш клуб намерен мобилизовать все силы для стимулирования болельщиков и партнеров команды в вопросе сбора финансовых средств, которые будут направлены на восстановление здания".

"Также "Пари Сен-Жермен" выражает восхищение и солидарность с пожарными Парижа, чья приверженность и храбрость помогли остановить огонь и сократить масштабы ущерба. Наш клуб окажет поддержку и им".

Напомним, что вечером 15 апреля в Нотр-Дам-де-пари произошло возгорание, которое распространилось на несущие конструкции, а шпиль собора выгорел и обрушился. С огнем боролись 400 пожарных. Пожар устранен.