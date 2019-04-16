Свечников пропустит следующий матч "Каролины" после нокаута от Овечкина

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников не примет участия в четвертом матче серии Кубка Стэнли против "Вашингтон Кэпиталз". Главный тренер "ураганов" Роб Бриндамор сообщил о том, что хоккеиста проверяют на сотрясение мозга.

В минувшем поединке между "Каролиной" и "Вашингтоном" Свечников повздорил с Овечкиным, в результате чего был отправлен в нокаут. Игру он продолжить больше не смог и был отправлен в госпиталь. На данный момент, он уже выписан из медицинского заведения, но находится под тщательным наблюдением клубного медперсонала.

Напомним, что встреча завершилась разгромной победой "Харрикейнс" со счетом 5:0, благодаря чему хоккеисты их Каролины сократили отставание от "кэпс" в серии до минимума (1:2).