Новости Общество

Все видео этой рубрики
16 апреля 201918:51

В Китае владельцы корги летают с питомцами на парапланах

фото: dailymail.co.uk

В Китае работает необычный аттракцион для владельцев корги. Любителям животных предлагают прокатиться вместе с их любимцами на параплане. Услуга пользуется неожиданной популярностью, сообщает Daily Mail.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как счастливые хозяева корги летают на парапланах вместе с инструкторами и своими питомцами.

Собака и хозяин крепко сцеплены ремнями. Владелец корги, в свою очередь, привязан к инструктору.

Авторы проекта считают, что подобные развлечения сближают животное и его владельца.

Сейчас

21:10

Порошенко рассказал о планах Путина, но Кремль не в курсе

19:04

Арестован еще один организатор теракта в метро Петербурга

16:13

В Чебоксарах семью с тремя детьми сняли с самолета за дебош

15:21

Москва признает новые власти Судана

14:32

В Иерусалиме загорелась мечеть Аль-Акса

14:18

Президент Таджикистана прилетел с визитом в Москву

14:10

Варвара Караулова выходит из колонии досрочно

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент Франции дал на восстановление Норт-Дама 5 лет

Президент Франции дал на восстановление Норт-Дама 5 лет

11 минут назад
Порошенко рассказал о планах Путина, но Кремль не в курсе

Порошенко рассказал о планах Путина, но Кремль не в курсе

1 час назад
Впервые на "России 24": новости ведет робот

Впервые на "России 24": новости ведет робот

5 часов назад
Россия будет оспаривать решение по делу о компенсациях "Укрнафте"

Россия будет оспаривать решение по делу о компенсациях "Укрнафте"

2 часа назад
"Спасибо моим близким": признания освобожденной Карауловой

"Спасибо моим близким": признания освобожденной Карауловой

4 часа назад
200 лет строительства, 8 веков истории: какие реликвии Нотр-Дама удалось спасти

200 лет строительства, 8 веков истории: какие реликвии Нотр-Дама удалось спасти

1 час назад
Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях

Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях

8 часов назад
Заложники сект: откровения бывших адептов о жизни "безмозглых рабов"

Заложники сект: откровения бывших адептов о жизни "безмозглых рабов"

3 часа назад
Свидетель принял компанию Кокорина и Мамаева за группировку из 90-х

Свидетель принял компанию Кокорина и Мамаева за группировку из 90-х

5 часов назад
Нотр-Дам-де-Пари и 5 других ужасных пожаров объектов культуры и религии

Нотр-Дам-де-Пари и 5 других ужасных пожаров объектов культуры и религии

11 часов назад
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

15 часов назад
Полина Шамаева даст сольный концерт в "Зарядье"

Полина Шамаева даст сольный концерт в "Зарядье"

12 часов назад
В Доме музыки выступят Северный и Волжский русские народные хоры

В Доме музыки выступят Северный и Волжский русские народные хоры

12 часов назад
Помогите Амине научиться дышать

Помогите Амине научиться дышать

15.04.2019 12:58
Топ-10 регионов России по числу созданных рабочих мест

Топ-10 регионов России по числу созданных рабочих мест

15.04.2019 09:45
Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

15.04.2019 08:13
Режиссер Кирилл Серебренников получил две "Золотых маски"

Режиссер Кирилл Серебренников получил две "Золотых маски"

21 минута назад
Мошенничество на ностальгии: "граждане СССР" отказываются платить за ЖКХ

Мошенничество на ностальгии: "граждане СССР" отказываются платить за ЖКХ

54 минуты назад
В Турине подрались болельщики "Ювентуса" и "Аякса"

В Турине подрались болельщики "Ювентуса" и "Аякса"

1 час назад
Выборы по-украински: дебаты с самим собой, уголовные дела и засада с пулеметом

Выборы по-украински: дебаты с самим собой, уголовные дела и засада с пулеметом

1 час назад
Еще один из вероятных организаторов теракта в петербургском метро объявлен в розыск

Еще один из вероятных организаторов теракта в петербургском метро объявлен в розыск

2 часа назад
Sony раскрыла ключевые характеристики PlayStation 5

Sony раскрыла ключевые характеристики PlayStation 5

2 часа назад
Hyundai сделала новую Creta в стиле "старших" моделей

Hyundai сделала новую Creta в стиле "старших" моделей

3 часа назад
Instagram заставляет молодежь покупать жилье

Instagram заставляет молодежь покупать жилье

4 часа назад
Психологи рассказали, как любимый запах поможет бросить курить

Психологи рассказали, как любимый запах поможет бросить курить

4 часа назад
На месте гибели подмосковного туриста-экстремала нашли склад наручников и замков

На месте гибели подмосковного туриста-экстремала нашли склад наручников и замков

4 часа назад
Обвиняемую в сожжении сына многодетную мать взяли под стражу

Обвиняемую в сожжении сына многодетную мать взяли под стражу

5 часов назад
Слух: Microsoft выпустит аналог AirPods

Слух: Microsoft выпустит аналог AirPods

5 часов назад
В Чебоксарах семью с тремя детьми сняли с самолета за дебош

В Чебоксарах семью с тремя детьми сняли с самолета за дебош

5 часов назад
Макгрегор восхитился нокаутом в исполнении Овечкина

Макгрегор восхитился нокаутом в исполнении Овечкина

6 часов назад
"Лаборатория Касперского" назвала главную мишень хакеров на компьютерах пользователей

"Лаборатория Касперского" назвала главную мишень хакеров на компьютерах пользователей

6 часов назад
Счёт открыт: орбитальный телескоп TESS нашёл свою первую землеподобную планету

Счёт открыт: орбитальный телескоп TESS нашёл свою первую землеподобную планету

6 часов назад
Собор Парижской Богоматери в мультфильмах

Собор Парижской Богоматери в мультфильмах

6 часов назад
Автосалон в Шанхае-2019: обзор новинок

Автосалон в Шанхае-2019: обзор новинок

6 часов назад
От ухудшения памяти до галлюцинаций: признаки шизофрении, которые стоит знать

От ухудшения памяти до галлюцинаций: признаки шизофрении, которые стоит знать

6 часов назад
К премьере "Миллиарда": лучшие фильмы и сериалы с Машковым

К премьере "Миллиарда": лучшие фильмы и сериалы с Машковым

6 часов назад
"Отпечатки пальцев" помогут медикам определять виновника возникновения опухоли

"Отпечатки пальцев" помогут медикам определять виновника возникновения опухоли

7 часов назад
В Иерусалиме загорелась мечеть Аль-Акса

В Иерусалиме загорелась мечеть Аль-Акса

7 часов назад
Lexus показал первый в своей истории минивэн

Lexus показал первый в своей истории минивэн

8 часов назад
Из человеческих клеток впервые напечатали полноценное сердце. Правда, в "мини-формате"

Из человеческих клеток впервые напечатали полноценное сердце. Правда, в "мини-формате"

8 часов назад
АвтоВАЗ предложил всем желающим придумать названия новым моделям

АвтоВАЗ предложил всем желающим придумать названия новым моделям

8 часов назад
Питерская продавщица отбилась от вооруженного камнем налетчика

Питерская продавщица отбилась от вооруженного камнем налетчика

9 часов назад
Остановки не будет: в тоннеле красной ветки метро прекратила течь вода

Остановки не будет: в тоннеле красной ветки метро прекратила течь вода

9 часов назад
Астрономы: метеориты выбивают из Луны воду

Астрономы: метеориты выбивают из Луны воду

9 часов назад
В России принят закон об ипотечных каникулах

В России принят закон об ипотечных каникулах

9 часов назад
На Мосбирже досрочно сменится руководство

На Мосбирже досрочно сменится руководство

10 часов назад
Закон об устойчивом Рунете прошел третье чтение в Думе

Закон об устойчивом Рунете прошел третье чтение в Думе

10 часов назад
Warner Bros. отменила релиз Mortal Kombat 11 на Украине из-за местных законов

Warner Bros. отменила релиз Mortal Kombat 11 на Украине из-за местных законов

10 часов назад
Зельфира Трегулова о выставке Эдварда Мунка: "Событие невероятной уникальности"

Зельфира Трегулова о выставке Эдварда Мунка: "Событие невероятной уникальности"

20 часов назад
Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

12.04.2019 15:06
Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

11.04.2019 18:32