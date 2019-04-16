В Китае владельцы корги летают с питомцами на парапланах

В Китае работает необычный аттракцион для владельцев корги. Любителям животных предлагают прокатиться вместе с их любимцами на параплане. Услуга пользуется неожиданной популярностью, сообщает Daily Mail.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как счастливые хозяева корги летают на парапланах вместе с инструкторами и своими питомцами.

Собака и хозяин крепко сцеплены ремнями. Владелец корги, в свою очередь, привязан к инструктору.

Авторы проекта считают, что подобные развлечения сближают животное и его владельца.