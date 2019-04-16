Россия будет оспаривать решение по делу о компенсациях "Укрнафте"

Россия не признает решение Гаагского суда по делу о компенсациях компании "Укрнафта" за утраченные активы в Крыму.

"Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска​​​. Она не признает законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

После получения необходимых документов ведомство намерено оспорить данное судебное решение.

Ранее стало известно, что Международный арбитражный суд обязал Россию выплатить украинской компании "Укрнафта" 44,4 миллиона долларов в качестве компенсации за национализацию имущества в Крыму. Как утверждают в самой украинской компании, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году "Укрнафта" лишилась 16 автозаправочных станций на полуострове.