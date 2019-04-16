Ковальчук отцеплен от сборной России на матчи Еврочелленджа

Тренерский штаб сборной России по хоккею огласил заявку команды на ближайшие матчи Еврочелленджа против Швейцарии, которые состоятся 18 и 20 апреля в Сочи. Вне заявки остался нападающий "Лос-Анджелес Кингс" Илья Ковальчук.

Полностью состав, который приводит официальный сайт Федерации хоккея России, выглядит следующим образом:

вратари Илья Коновалов ("Локомотив"), Александр Георгиев ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Иван Бочаров ("Динамо" Москва);

защитники Александр Елесин, Рушан Рафиков и Никита Черепанов (все – "Локомотив"), Динар Хафизуллин и Артем Зуб (оба – СКА), Илья Любушкин ("Аризона"), Егор Яковлев ("Нью-Джерси Девилз"), Альберт Яруллин ("Ак Барс"), Артем Сергеев ("Салават Юлаев");

нападающие Павел Красковский, Денис Алексеев и Егор Коршков (все – "Локомотив"), Наиль Якупов, Александр Барабанов и Сергей Плотников (все – СКА), Владимир Ткачев, Александр Кадейкин и Александр Бурмистров (все – "Салават Юлаев"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Богдан Якимов ("Северсталь"), Анатолий Голышев ("Автомобилист") и Антон Злобин ("Спартак").

Отметим, что хоккеисты, которые не сыграют в играх Еврочелленджа, останутся на базе сборной России в подмосковном Новогорске и продолжат подготовку по индивидуальному плану.