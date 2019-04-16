Чистка рядов в "Реале": Зидан определил список футболистов "на выход"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона. Начинать подыскивать себе новую команду могут сразу пять игроков "Королевского клуба".

Зидан принял решение, что в дальнейшем команда может обойтись без Гарета Бэйла, Даниэля Себальоса, Браима Диаса, Маркоса Льоренте и Мариано Диаса, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на As. Помимо перечисленных футболистов не могут быть уверены в продолжении своей карьеры в "Реале" также и Марсело, Иско и Тони Кроос.

Напомним, что ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что в рядах "Реала" намерены провести распродажу. На вырученные деньги "сливочные" намерены укрепить свою команду. В текущем же сезоне мадридцы уже не претендуют на победы в турнирах, на что жаловался Зидан.