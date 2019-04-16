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Пожар в Соборе Парижской Богоматери 12 минут назад
Спасти Нотр-Дам. Как боролись за легендарный собор и как теперь его восстановить
Вся Франция и весь мир восприняли пожар в Соборе Парижской Богоматери как большую трагедию. На реставрацию собора французские компании и государственные организации выделяют почти 700 миллионов евро. "Нотр-Дам из слез", "Парижская трагедия" и "Наша драма". Такие заголовки черным шрифтом на первых полосах французских газет. Пожар в соборе сравнивают с утратой фамильной драгоценности и символа европейской цивилизации.
И все же оценки искусствоведов оптимистичнее, чем изначально: потеряны лишь 10% реликвий, остальные чудом уцелели. На восстановление собора уйдут десятилетия. В связи с произошедшим Владимир Путин выразил сочувствие всей Франции и предложил помощь лучших российских реставраторов.
Ровно в 19:00 перед собором обычно звучал колокольный звон. Сегодня здесь тишина. Вместо этого звон в честь Нотр-Дама льется одновременно из всех соборов Франции.
Пожарные до последней минуты боролись за сохранение вот этих двух башен — северной и южной. В них находятся гигантские колокола весом больше тонны. Крепления горели, их проливали водой. Если бы они рухнули, то своей массой разрушили бы все. И таким собор остался бы лишь на фотографиях и в памяти людей.
Разрушения лучше видны с другой стороны: здесь хорошо заметно, что обвалилась вся крыша и не хватает 96-метрового шпиля. Объятый пламенем и надломленный он сегодня почти на всех первых полосах французских газет. Заголовки разные, вот "Либерасьон", играя словами, называет произошедшее "нашей драмой", а внутри фотографии плачущих людей и подпись: "горело не здание, горела наша история".
Они не верили своим глазам. Жемчужина архитектуры 13 века, символ Парижа, где собирался первый парламент Франции и короновался сам Наполеон, в веке 21 оказался не оборудован системой пожаротушения. Собор изнутри был опутан проводами, соединенными с электрогенераторами. Сотрудников авторитетной компании Le Bras Freres, которая занималась реставрацией, уже допрашивают следователи.
"Мы полностью готовы сотрудничать со следствием. О необходимости предоставить сотрудникам полиции всю необходимую информацию мы уже сообщили представителям нашей компании", — заявил глава компании Le Bras Freres Жюльен Ле Бра.
Другая контора ставила лифт и 250 тонн лесов по периметру. Очаг возгорания, вероятно, был на чердаке, и, по словам следователей, речи об умышленном поджоге нет. Пламя распространялось быстро благодаря ветру и мощной тяге — ее давали дыры в окнах, где на время реставрации убрали витражи.
"Ситуация была очень сложная, развивалась быстро, был сильный жар, на пожарных, которые пытались вынести ценности, сыпалась куски горящей кровли. Горела структура, которая держит колокола. Это была битва против времени", — рассказывает начальник пожарной охраны Парижа Жан-Клод Галле.
Действовать нужно было быстро. Использовать авиацию, как заявляют пожарные, было нельзя — тонны воды своим весом могли до основания разрушить собор. В итоге подать воду к очагу возгорания так и не смогли — до крыши не доставали коленчатые подъемники, да и магистралей проложили всего несколько штук, хотя река была рядом.
Один из героев, кто вынес терновый венец Христа, — священник Жан-Марк Фурнье. Служил в Афганистане, выжил в засаде, когда погибли 10 солдат, и он же спасал раненых в театре Батаклан, когда террористы расстреливали людей.
Макрон отменил обращение к нации по теме экономических реформ. Вместе с супругой приехал к собору.
"Мы восстановим собор. Ведь это то, что ждет народ", — заявил президент.
Капитального ремонта собор ждал больше полутора сотен лет. На него требовалось 185 миллионов евро. Найти их не могли, но после пожара жертвовать стали все: силами двух влиятельных семей собрали больше 300 миллионов евро за пару часов, мэрия выделила еще 50 миллионов и предложила созвать международную конференцию доноров. Но даже при таком раскладе, считают архитекторы, на восстановление может уйти от 10 до 30 лет. Все чертежи утрачены, у реставраторов несколько вариантов: использовать лазерные модели, 3D-принтеры, либо компьютерную игру. В ней не придуманный собор, а точная копия Нотр-Дама.
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