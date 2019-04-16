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Пожар в Соборе Парижской Богоматери 12 минут назад

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16 апреля 201921:16 Полина Ермолаева

200 лет строительства, 8 веков истории: какие реликвии Нотр-Дама удалось спасти

Произведения искусства и христианские святыни, которые еще во время пожара удалось вынести из Нотр-Дама, временно помещены в Лувр. К остальным реликвиям специалистов допустят лишь через двое суток.

"Твердыня Нотр-Дам" — словами Мандельштама — выстояла. Вместе с рассветом рассеялся и дым самых страшных опасений.

"Мы сегодня пережили тяжелую ночь. Это мировое потрясение — это потрясение для всех. Мы сегодня приспустили флаг на Зимнем дворце, потому что тяжелое ранение такого памятника, как Нотр-Дам, равносильно человеческим жертвам", — говорит Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа, академик РАН.

Современные технологии позволяют совершить удивительное путешествие – сопоставить собор до пожара с его сегодняшним состоянием. Вот как могла бы выглядеть экскурсия в Нотр-Дам 16 апреля 2019 года: вы не увидите шпиль — он рухнул накануне вечером; сгорела часть кровли, веками высушенные деревянные перекрытия (средневековые строители использовали все возможные породы дерева); на месте одна из роз — по легенде деньги на создание витражей потрясающей красоты дали парижские проститутки, а церковники будто бы согласились, сохраняя тайну. Пощадил ли огонь знаменитых горгулий, пока неизвестно.

Заглянем внутрь. И здесь есть хорошие новости: спасен алтарь, сияет золотом крест, уцелели скульптуры, сохранился легендарный орган — самый большой во Франции, он помнит и Сезара Франка, и Камиля Сен-Санса. Однако взгляд вверх сегодня будет устремлен прямо в небо — часть стрельчатых сводов рухнула. Но стены XII века пожар не повредил. Ну, а святыни — терновый венец Иисуса Христа и туника святого Людовика — временно перевезены в мэрию Парижа и вскоре отправятся на хранение и реставрацию в Лувр.

"Это, прежде всего, символ европейской цивилизации с ее христианским фундаментом. Европа стала великой тогда, когда те, кто строил этот собор с молитвой, отдавали свои жизни за веру, отечество, честь, долг, любовь", — говорит Наталия Нарочницкая, президент Фонда исторической перспективы.

200 лет строительства, 8 веков истории. Пожар, конечно, разделил судьбу Нотр-Дама на до и после, но едва ли стал единственным испытанием, выпавшим на его долю. Храм пережил погром якобинцев — те сносили головы иудейским царям, принимая их за французских.

"На него покушался Робеспьер, который когда пришел к власти, стал говорить о том, что если парижане не хотят, чтобы собор был снесен, они должны платить мзду", — вспоминает историю Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.

Собор чуть не сгорел в дни парижской комунны, а во время Второй мировой войны бомбы падали рядом, но не задели. Нотр-Дам, конечно, архитектурное чудо, цивилизационный символ. Здесь причислили к лику святых Жанну Д’Арк, здесь короновали Наполеона. Но сколько же он видел крови и горя. А мог даже спасти от казни, если приговоренному удавалось забраться на самый верх, в укромную келью, описанную Гюго, куда Квазимодо принес Эсмеральду.

Виктор Гюго увековечил Нотр-Дам в прозе и спас его для потомков, вдохновив нацию любовью к архитектуре. Обветшавший к XIX веку собор отреставрировали — тогда на крыше и появился дубовый, крытый свинцом шпиль, который полыхал накануне, не оставляя шансов на спасение (противопожарной системы не было).

Эту островерхую конструкцию вместе со статуями 12 апостолов возвел архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк. Одному из апостолов — Фоме неверующему — реставратор подарил свое собственное лицо. Скульптуры в рамках нынешних реставрационных работ были демонтированы на прошлой неделе.

"Погибли старые средневековые конструкции кровли и много из того, что было дополнено в процессе реставрации в середине XIX века", — констатирует Илья Доронченков, профессор факультера истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Уникальные кадры, датированные 1928 годом: прямо из брандспойтов пожарные умывают каменное кружево собора. Таким Собор Парижской Богоматери уже не будет никогда.

"В течении веков он создавался, и в течении одной ночи он уничтожается. Слава Богу, не уничтожены башни. Слава Богу, не уничтожен фасад. Слава Богу, сохранился вот этот вот открыточный вид собора", — говорит Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.

Собор Парижской Богоматери — свидетель революций, взлетов и падений империй. Его спасение и восстановление станет новой страницей в многовековой истории.

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