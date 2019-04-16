Тема:
Пожар в Соборе Парижской Богоматери 12 минут назад
200 лет строительства, 8 веков истории: какие реликвии Нотр-Дама удалось спасти
Произведения искусства и христианские святыни, которые еще во время пожара удалось вынести из Нотр-Дама, временно помещены в Лувр. К остальным реликвиям специалистов допустят лишь через двое суток.
"Твердыня Нотр-Дам" — словами Мандельштама — выстояла. Вместе с рассветом рассеялся и дым самых страшных опасений.
"Мы сегодня пережили тяжелую ночь. Это мировое потрясение — это потрясение для всех. Мы сегодня приспустили флаг на Зимнем дворце, потому что тяжелое ранение такого памятника, как Нотр-Дам, равносильно человеческим жертвам", — говорит Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа, академик РАН.
Современные технологии позволяют совершить удивительное путешествие – сопоставить собор до пожара с его сегодняшним состоянием. Вот как могла бы выглядеть экскурсия в Нотр-Дам 16 апреля 2019 года: вы не увидите шпиль — он рухнул накануне вечером; сгорела часть кровли, веками высушенные деревянные перекрытия (средневековые строители использовали все возможные породы дерева); на месте одна из роз — по легенде деньги на создание витражей потрясающей красоты дали парижские проститутки, а церковники будто бы согласились, сохраняя тайну. Пощадил ли огонь знаменитых горгулий, пока неизвестно.
Заглянем внутрь. И здесь есть хорошие новости: спасен алтарь, сияет золотом крест, уцелели скульптуры, сохранился легендарный орган — самый большой во Франции, он помнит и Сезара Франка, и Камиля Сен-Санса. Однако взгляд вверх сегодня будет устремлен прямо в небо — часть стрельчатых сводов рухнула. Но стены XII века пожар не повредил. Ну, а святыни — терновый венец Иисуса Христа и туника святого Людовика — временно перевезены в мэрию Парижа и вскоре отправятся на хранение и реставрацию в Лувр.
"Это, прежде всего, символ европейской цивилизации с ее христианским фундаментом. Европа стала великой тогда, когда те, кто строил этот собор с молитвой, отдавали свои жизни за веру, отечество, честь, долг, любовь", — говорит Наталия Нарочницкая, президент Фонда исторической перспективы.
200 лет строительства, 8 веков истории. Пожар, конечно, разделил судьбу Нотр-Дама на до и после, но едва ли стал единственным испытанием, выпавшим на его долю. Храм пережил погром якобинцев — те сносили головы иудейским царям, принимая их за французских.
"На него покушался Робеспьер, который когда пришел к власти, стал говорить о том, что если парижане не хотят, чтобы собор был снесен, они должны платить мзду", — вспоминает историю Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
Собор чуть не сгорел в дни парижской комунны, а во время Второй мировой войны бомбы падали рядом, но не задели. Нотр-Дам, конечно, архитектурное чудо, цивилизационный символ. Здесь причислили к лику святых Жанну Д’Арк, здесь короновали Наполеона. Но сколько же он видел крови и горя. А мог даже спасти от казни, если приговоренному удавалось забраться на самый верх, в укромную келью, описанную Гюго, куда Квазимодо принес Эсмеральду.
Виктор Гюго увековечил Нотр-Дам в прозе и спас его для потомков, вдохновив нацию любовью к архитектуре. Обветшавший к XIX веку собор отреставрировали — тогда на крыше и появился дубовый, крытый свинцом шпиль, который полыхал накануне, не оставляя шансов на спасение (противопожарной системы не было).
Эту островерхую конструкцию вместе со статуями 12 апостолов возвел архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк. Одному из апостолов — Фоме неверующему — реставратор подарил свое собственное лицо. Скульптуры в рамках нынешних реставрационных работ были демонтированы на прошлой неделе.
"Погибли старые средневековые конструкции кровли и много из того, что было дополнено в процессе реставрации в середине XIX века", — констатирует Илья Доронченков, профессор факультера истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Уникальные кадры, датированные 1928 годом: прямо из брандспойтов пожарные умывают каменное кружево собора. Таким Собор Парижской Богоматери уже не будет никогда.
"В течении веков он создавался, и в течении одной ночи он уничтожается. Слава Богу, не уничтожены башни. Слава Богу, не уничтожен фасад. Слава Богу, сохранился вот этот вот открыточный вид собора", — говорит Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.
Собор Парижской Богоматери — свидетель революций, взлетов и падений империй. Его спасение и восстановление станет новой страницей в многовековой истории.
Ранее по теме
-
Президент Франции дал на восстановление Норт-Дама 5 лет12 минут назад
-
Спасти Нотр-Дам. Как боролись за легендарный собор и как теперь его восстановить1 час назад
-
"Пари Сен-Жермен" окажет содействие при реконструкции Нотр-Дам-де-Пари3 часа назад
-
Нотр-Дам в огне, Париж в слезах: на пожар в соборе откликнулись "шутники" и интернет-тролли5 часов назад
-
Charlie Hebdo поместили на обложку горящий Нотр-Дам6 часов назад
-
Пожар в Норт-Дам-де-Пари: Европе надо вернуться к христианским ценностям7 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Какие реликвии Нотр-Дама удалось спасти
- Варвару Караулову простили и отпустили
- Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли
- Свидетель принял Кокорина и Мамаева за группировку из 90-х
- Мужчина с молотком напал на сотрудницу Московского метро
Самое читаемое
-
Его искали два года, а он был мертв и прикован к дереву в ближайшем лесу
- Главврач объяснил, почему застрелил школьника из едущей машины
- Сергей Зверев рассорился с сыном из-за "анорексички с грязными волосюшками"
- В Сети набирает обороты новый вид мошенничества
- Устроивший смертельную аварию внук вице-президента "АвтоВАЗа" бросил раненую девушку в машине. Видео
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
Конгресс США запросил у банков информацию о связях Трампа с Россией
- Маршрут первой в России ВСМ могут изменить до Санкт-Петербурга
- Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
- Над мировыми рынками нависла катастрофа
- Топ-10 самых дорогих интернет-компаний Китая
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Автосалон в Шанхае-2019: обзор новинок!
- Hyundai сделала новую Creta в стиле "старших"
- Концепт Preface показал будущее "лицо" марки Geely
- Lexus показал первый в своей истории минивэн
- В российских городах могут появиться платные перекрестки
Недвижимость
-
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома
- Собянин хочет превратить Капотню в парк
- Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель
- Коммунальщики устроили грязевую бурю
- Дети вынуждены ходить в школу по трубам теплотрассы
- В Москве появятся дома престарелых для животных
Вести.Медицина
-
Есть вопрос: правда ли ржавые гвозди вызывают столбняк
- Сердечно благодарю: 5 продуктов, которые советуют кардиологи
- Почему шатает при похмелье
- Побороть рак печени и кишечника поможет хмель
- От ухудшения памяти до галлюцинаций: признаки шизофрении, которые стоит знать
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Такси как лотерея: безопасность пассажирам никто не гарантирует
- Самый проблемный район в Москве превратят в цветущий парк
- Стартуют прослушивания артистов, которые хотят выступать в метро
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Известное соединение избавит от запаха пота и поможет в заживлении ран
- У ближайшей к Солнцу звезды найдена ещё одна планета
- На дне Марианской впадины найдены бактерии, питающиеся нефтью
- Стали известны подробности миссии первого арабского космонавта
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Стали известны подробности побега заключенных
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?