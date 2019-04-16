Мошенничество на ностальгии: "граждане СССР" отказываются платить за ЖКХ
Не платить за ЖКХ, списав все долги на СССР: в Петербурге зафиксирован новый эпизод мошенничества от жителей, называющих себя гражданами несуществующего государства. Но юридический прецедент не прошел, закон трактует ситуацию однозначно.
Такие пачки документов получают снабжающие организации по всей стране. Письма написаны как под копирку, а в них сообщается, что отправители состоят в некоем профсоюзе СССР и поэтому платить за электричество, воду и тепло не будут. Подписаны они так: живой человек, гражданин СССР, копия профсоюзного билета прилагается.
В "Петроэлектросбыте", который обеспечивает светом Петербург, сначала посмеивались.
"Когда их обращения начали расти в геометрической прогрессии, конечно, уже забили тревогу", — говорит Дина Койрес, пресс-секретарь АО "Петроэлектросбыт".
Не до шуток и сотрудникам "Омского водоканала".
"Эти письма начали поступать к нам с 2016 года. На сегодняшний день у нас более 100 обращений, при этом более 50 поступили за последние 3 месяца 2019 года", — рассказывает Инна Федоренко, начальник Центра обслуживания абонентов водоканала города Омск.
Председателю екатеринбургского ТСЖ "Космос" тоже не смешно.
"Конкретно у этой гражданки сумма перевалила за 115 тысяч", — поясняет Александр Алексеевский, председатель ТСЖ "Космос".
У Валентины Жуковой на двери наклейка, мол, это территория Советского Союза. А в паспорте вкладыш на имя гражданина СССР.
"Я нахожусь в юридическом поле Советского Союза. Советский Союз существует", — заявляет Валентина Жукова.
- Все платят, а она одна в СССР осталась!
А вот идеолог и создатель профсоюза СССР Сергей Демкин. Организация его нигде не зарегистрирована. Бывший нефтетрейдер просто снял скромный офис с протечкой на стене, наполнил его советской символикой и назвал приемной. На стене карта России. Флажками отмечены региональные ячейки профсоюза. Сколько в профсоюзе членов, Демкин не говорит. Но каждый из них переводит на его личную карту взносы — 1000 рублей за вступление и 200 рублей каждый месяц.
В газете, которая называется "Хочу в СССР", Демкин опубликовал так называемый публичный договор между ним и гарантом конституции.
"Пункт 2.1 — Российская Федерация обязуется осуществлять безоплатную поставку коммунальных и прочих услуг на всей территории Российской Федерации всем членам профсоюза", — зачитывает документ Сергей Демкин, председатель профсоюза "Союз ССР".
"В чем фишка публичного договора? Мы его опубликовали, и у них есть 10 дней, чтобы его опровергнуть. То, что они не читали эту газету, это никого не волнует", — объясняет Демкин.
На этот договор и ссылаются граждане, которые массово отказываются платить за услуги ЖКХ.
"Юридически здесь говорить не о чем. Это конкретно 159-я статья "Мошенничество в особо крупном размере". Я думаю, этого деятеля Демкина можно отправить в колонию", — уверен Михаил Барщевский, полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде России.
Впрочем, пока Демкину никаких обвинений не предъявлено, его только отключили от электричества — публичный договор снова не сработал, демагогия энергетиков не впечатлила.
Вызванный Демкиным участковый составил протокол и записал жалобы на произвол, геноцид и оставление в опасности. Впрочем, в возбуждении уголовного дела в итоге отказали. Живет председатель теперь при свечах. И Демкину, и всем остальным гражданам СССР коммунальщики хотели бы напомнить: отключение — это не крайняя мера, крайняя — выселение.
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