Максим Максимов станет один из тренеров сборной России по биатлону

Известный в прошлом биатлонист Максим Максимов войдет в тренерский штаб мужской сборной России. Трехкратный призер чемпионатов мира станет одним из помощников старшего тренера Анатолия Хованцева.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 39-летний Максимов дал согласие работать с мужской сборной России. Круг задач Максимова будет определен после официального назначения.

Не исключено, что к работе с женской сборной будет привлечена жена Максимова – олимпийская чемпионка Альбина Ахатова.