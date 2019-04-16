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16 апреля 201920:59

В Турине подрались болельщики "Ювентуса" и "Аякса"

twitter.com

В Турине пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и голландским "Аяксом". Встрече предшествовало столкновение болельщиков двух команд.

Стычки произошли недалеко от железнодорожного вокзала Турина. Быстрое вмешательство полиции предотвратило масштабные беспорядки. Ранее более 50 голландских фанатов были выдворены из Италии.

Первая встреча "Аякса" и "Ювентуса" прошла 10 апреля в Амстердаме и завершилась с результатом 1:1.

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