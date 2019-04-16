Режиссер Кирилл Серебренников получил две "Золотых маски"

Режиссер Кирилл Серебренников и постановочная команда балета "Нуреев" получили "Золотую маску" за эту постановку.

На церемонии поручения премии Серебренников выразил благодарность Большому театру – единственному, в котором можно сделать такой большой спектакль. Он рассказал, что команда была отличная, и что им помогал сам Рудольф Нуреев. "У нас была веселая жизнь вокруг этого спектакля, и она продолжается", — отметил Серебренников.

Первоначально премьера балета "Нуреев" планировалась на 11 июня 2017 года, но затем ее перенесли на 4-5 мая 2018 года. Позднее Кирилла Серебренникова поместили под домашний арест. Руководство Большого театра отвергло политическую подоплеку и заявило, что перенос спектакля связан с претензиями к исполнению.

Премьера балета "Нуреев" состоялась на исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря, напоминает агентство "Интерфакс".

Балет в двух действиях посвящен жизни легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева, но создатели также затрагивают проблемы личности, творчества, общества и свободы.

Зрителям представляют начало балетной карьеры в Кировском театре, сцены в Академии Вагановой, выступления на подмостках Лондона, Парижа и других площадках, знаменитый "прыжок к свободе".

Также на церемонии награждения победителей в Большом театре была объявлено о том, что за постановку "Маленькие трагедии" в "Гоголь-центре" в Москве режиссер Кирилл Серебренников получает премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая работа режиссера в драме". Серебренников сам принял почетную награду, передает ТАСС.