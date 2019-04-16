Арестован президент академии "Манчестер Юнайтед" Никки Батт

В Англии арестован президент академии "Манчестер Юнайтед", известный в прошлом футболист Никки Батт. Причина задержания пока неизвестно.

Согласно информации РИА Новости Батт был задержан во вторник дней после некоего инцидента, произошедшего у дома бывшего полузащитника "МЮ". 44-летний Батт был помещен под стражу. Победитель Лиги чемпионов, многократный чемпион и обладатель Кубка Англии Батт возглавляет клубную академию с 2016 года.

Возникли проблемы и у другого знаменитого игрока "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза. Бывшему полузащитнику ""МЮ" вменяется в вину совершение ставок на футбольные матчи в период, когда Пол был сопредседателем клуба "Солфорд Сити".