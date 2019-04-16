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16 апреля 201922:31 Георгий Подгорный

Приговоренный к 14 годам колонии норвежский шпион Берг рассчитывает на помилование

14 лет колонии строгого режима. Такой приговор Мосгорсуд сегодня вынес Фруде Бергу. Гражданин Норвегии, экс-пограничник, ныне пенсионер проходил обвиняемым по 276 статье Уголовного кодекса. И в соответствии с ней же, как и ожидалось, был признан виновным в шпионаже.

Улик и вещественных доказательств деятельности скандинава, направленной против национальной безопасности России, оказалось предостаточно. Помимо задокументированных инструкций — 15 тысяч евро наличными в конверте. Изъяты в пользу государства. Хотя сам Берг, что доказано, собирался потратить их на вербовку.

Тут, наверное, стоит напомнить: Берг присмотрел потенциального агента в рядах сотрудников одного из отечественных оборонных предприятий. Был готов заплатить за секретную информацию о подводных лодках, то есть выведывал государственную тайну. А в итоге попался. Поскольку этот самый якобы агент работал под контролем российских спецслужб.

И вот теперь — вполне закономерное завершение скандальной истории. Но как знать — вдруг точку ставить пока рано?

Наказание, которое соизмеримо преступлению. Так решил суд и прислушался к стороне обвинения. Сколько прокурор просил для Фруде Берга лишения свободы — столько шпион и получил. Режим строгий. Из 14 назначенных лет вычтут только то, что норвежец уже отсидел. За решеткой он находится с декабря 2017 года.

"Сторона обвинения удовлетворена вынесенным судебным решение. Суд полностью согласился с предложенной квалификацией действий Берга Фруде и мерой наказания. Его признали виновным", — объясняет прокурор Милана Дигаева.

Официально норвежец вины не признал. Но юристы считают иначе. Они сделали простой вывод после выступления адвоката: Берг собирается писать президенту России о помиловании. Понятно, просить о свободе, не признав преступления, никак нельзя. Кстати, защищает преступника — небезызвестный Илья Новиков. Он же представлял в суде Надежду Савченко или Романа Мокряка — капитана украинского судна, которое незаконно пересекло российскую границу в Керченском проливе.

"Фруде Бург принял решение не подавать апелляцию на этот приговор. Приговор вступит в силу в течение 10 дней с момента вручения перевода на английский язык копии приговора. Мы ожидаем, что получим копию к концу этой неделе. То есть в конце апреля приговор будет считаться ступившим в законную силу. После этого у Берга будет возможность обратиться с заявлением о помиловании", — комментирует ситуацию адвокат Фруде Берга Илья Новиков.

Фабула преступления, по версии гособвинения: Берг работал из корыстных побуждений. Собирал информацию о субмаринах. Получал ее от сотрудника оборонного предприятия. Тот действовал под контролем российских спецслужб. Реакция норвежской стороны последовала: говорят, наблюдают. Никаких противоречий.

"Мы приняли вердикт к сведению. Власти Норвегии продолжат работу по защите интересов Фруде Берга лучшими из возможных способов. Мы предпринимаем разнообразные меры для защиты интересов Фруде Берга", — отмечает заместитель руководителя пресс-службы МИД Норвегии Ане Хаавардсдаттер Лунде.

Норвегия ранее пыталась сделать ответный укол. В сентябре 2018 года в Осло задержали сотрудника Совета Федерации Михаила Бочкарева. Его обвинили в шпионаже, но позже отпустили, так как предъявить было нечего. Тогда такой выпад в российском МИДе назвали шантажом для вызволения Фруде Берга.

"Эти истории не идентичны. По своему смыслу они не равны друг другу по той причине, что Фруде Берг — это преступник, признавший свои шпионские действия против России, а Михаил Бочкарев — это невиновно задержанный на территории Норвегии гражданин. Сама норвежская прокуратура остановила следствие в отношении него за отсутствием состава преступления, — рассказывает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Но это те действия, которые происходят на дипломатическом уровне. Специалисты напоминают о необходимости не забывать и о работе на незримом уровне. Европа начала охоту на неких агентов секретных служб. Логика простая – чем больше поймают, тем злее якобы Россия будет выглядеть.

"В настоящее время Бельгия, Швеция и Эстония ищут у себя шпионов из России, как бы демонстрируя тот факт, что агрессия России не знает границ", — отмечает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

В конце, если забыть о шпиономании, появляется главная загадка в юридических кругах — каковы шансы на помилование? Одни считают, что норвежское задержание российского чиновника принесло плоды, и Фруде Бергу якобы улучшили условия содержания в СИЗО. И теперь (по той же логике) могут и отпустить. Другие в такое стечение обстоятельств не верят. Наказание вступит в силу через 10 дней.

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