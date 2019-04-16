Ученые рассказали, как отучить подростков от фастфуда

Сотрудники Бутского университета в Чикаго придумали интересный способ отбить у подростков любовь к фастфуду. Ученые решили рассказать восьмиклассникам о приемах, которые используют маркетологи, продвигая бургеры, хот-доги и другую неполезную еду.

Исследователи решили использовать обостренное чувство справедливости подростков, а также желание молодых людей бунтовать им же во благо.

Психологи разделили группу восьмиклассников из Техаса подростков на несколько команд: одной выдали привычные материалы о пользе здорового питания, а другим — сведения о том, как маркетинговые фирмы влияют на людей с целью получения прибыли.

"Мы сделали особый упор на том, что реклама, как правило, направлена на социально уязвимые группы – малоимущие семьи и детей", — заявил один из авторов исследования, профессор Кристофер Брайан.

После того, как школьники ознакомились с выданной им информацией, ученые попросили молодых людей выполнить творческое задание. Учащимся предложили с помощью полученных знаний сделать собственную рекламу, изменив ложные утверждения из буклетов маркетологов на истинные.

Вскоре после эксперимента исследователи спросили школьников, изменился ли их режим питания. В группе, которой дали информацию о маркетинговых приемах, фастфуд стали есть на 31% людей меньше.

Психологи говорят, что для закрепления результата напоминать детям о том, какие средства обмана используются для продвижения вредной еды, нужно не реже, чем раз в три месяца.