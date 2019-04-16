В игре Assassin’s Creed обнаружили возможность погулять по Нотр-Даму до пожара

Компьютерную игру Assassin’s Creed Unity, вышедшую в 2014 году, после трагических событий, связанных с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари, стали называть едва ли не единственным виртуальным памятником уникальному архитектурному сооружению. Здание воссоздано в игре с удивительной тщательностью, сообщает Business Insider.

Действие игры Assassin’s Creed Unity происходит в Париже XVIII века. Виртуальный собор Парижской Богоматери удался разработчикам лучше большинства других игровых локаций. Сотрудница компании Ubisoft Кэролин Миусс трудилась над созданием виртуальной модели Нотр-Дама два года.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. В результате возгорания оказались уничтожены шпиль, крыша, часы, витражные окна Нотр-Дама. Основная часть здания, к счастью, устояла. Пожар удалось полностью потушить лишь к утру 16 апреля. Размер ущерба пока неизвестен.