Десятки заключенных вырвались из тюрьмы в Венесуэле

Из тюрьмы в венесуэльском штате Нуэва-Эспарта вырвались 60 заключенных. Они напали на двоих охранников с ножами, а затем захватили огнестрельное оружие из караульного помещения. Оба охранника пострадали и были госпитализированы.

Один из беглецов убит, передает РИА Новости. Остальные вырвались на свободу и унесли с собой оружие. Ведется их поиск.