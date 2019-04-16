Москалькова назвала условия для прекращения уголовного преследования Вышинского

Если на Украине включится здравый смысл и изменится политический подход, может быть прекращено уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом заявила СМИ уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она добавила, что анализ юридических шагов, которые сегодня делает правоохранительная и судебная система Украины, не внушает оптимизма. Сначала Вышинскому вменялась одна статья – "Измена родине", затем к ней добавилось еще четыре состава преступления. Они связаны с разжиганием национальной розни, сепаратизмом и незаконным оборотом оружия. Все это – свидетельство о намерении обвинения завершить уголовно-процессуальную деятельность.

Кирилла Вышинского взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, напоминает РИА Новости. Журналисту заявили, что его подозревают в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы. 17 мая 2018 года Херсонский городской суд арестовал Вышинского. В процессе одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину и заявил, что готов отказаться от украинского гражданства. Путин прокомментировал ситуацию, назвав ее беспрецедентной, и подчеркнул, что Вышинского арестовали за осуществление его журналистской функции – то есть за его прямую профессиональную деятельность. Россия направила Украине ноты протеста, требуя прекратить насилие над представителями прессы.