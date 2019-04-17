"Аякс" не пустил "Ювентус" в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.

Прежде чем лидер атак "Юве" Криштиану Роналду забил первый мяч в матче, соперники обменялись опасными моментами, которые остались нереализованными. На 28 минуте Роналду после розыгрыша углового поразил ворота "Аякса". Судья Клеман Тюрпен после видеопросмотра засчитал гол, указав на центр. Но через пять минут Донни ван ден Беек оказался один против ворот Войцеха Щесного и свой шанс не упустил – 1:1. С этим счетом команды ушли на перерыв.

Второй тайм проходил под диктовку "Аякса", который мог забить несколько мячей, но ограничился одним голом. Маттейс Де Лигт отличился после розыгрыша углового. Гост забили и третий мяч, но гол был отменен после видеопросмотра.

Больше голов не выло. "Аякс" выиграл 2:1 и шагнул в полуфинал. Мечта "Ювентуса" о победе в Лиги чемпионов снова осталась не осуществленной.