Святыни - жертвы пожаров: Кондопога восстановит свой храм-символ
В России предлагают проверить, насколько хорошо защищены от огня памятники культуры. Ведь и у нас храмы страдали от пожаров. Причем восстанавливали своими силами — помощь извне не предлагали. Так, от огня пострадала колокольня Новодевичьего монастыря. Как и парижский собор, монастырь находится под охраной ЮНЕСКО. В этот список из-за проволочек не успели внести уникальную Успенскую церковь в Кондопоге — храм уничтожил пожар. Сейчас собирают средства на его восстановление.
10 августа здесь теперь вспоминают как скорбную дату. Символ Кондопоги, который украшал герб карельского города бумажников, оказался уничтожен всего за несколько часов. Успенская церковь 1774 года постройки, самое высокое деревянное сооружение Карелии, у туристов была особо популярна. Сейчас она осталась лишь на фотографиях и картинах.
Следствие по факту пожара еще не закончилось, в причастности к поджогу храма подозревают 15-летнего подростка.
Над уцелевшей алтарной частью построили защитный купол. Он призван уберечь бревна, которые не успели сгореть. Кроме того, здесь сохранилось то, что называют мощным культурным слоем. Поэтому впереди — работа археологов. На реставрацию Успенской церкви уже начали собирать деньги — проводят благотворительные акции и выставки.
"Все работники нашего фонда работают бесплатно. Мы волонтеры, то есть из тех денег, которые вы сдаете в наш фонд, мы не платим зарплату, мы не оплачиваем никакое техническое содержание. Мы постараемся никого не подвести, работать честно, искренне. Я благодарю вас всех. То, что делают кондопожане, — это удивительно", — говорит генеральный директор благотворительного фонда "Северный духовный путь" Александр Лысенковский.
Пока фонд собрал около шести миллионов, но на восстановление церкви необходимо намного больше. По разным подсчетам, это сумма от 100 до 150 миллионов рублей. Объект, хотя и сгоревший, по-прежнему сохраняет статус памятника федерального значения. В Министерстве культуры России уже подтвердили, что выделят около 8 миллионов на разработку проекта. Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, что находится в Санкт-Петербурге, сейчас формирует пакет документов для объявления конкурсных процедур. Проект реставрации, скорее всего, будет готов к 2020 году. Тогда же станут ясными и общая сумма, и объем материалов.
"Главное — чтобы лес был достаточной плотности, чтобы он соответствовал всем требованиям, предъявляемым к реставрационному материалу, и чтобы он был зимней заготовки. Как правило, лес на реставрацию заготавливается поштучно", — объясняет начальник управления по охране объектов культурного наследия РК Юлия Алипова.
Работать предстоит вручную и традиционным старинным инструментом. Поэтому процесс этот будет не быстрый. А опытные реставраторы в Карелии есть.
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