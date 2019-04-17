Партия оппозиционера Бойко не поддержит ни одного из кандидатов в президенты Украины

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" во втором туре не поддержит ни одного из кандидатов в президенты Украины. В первую очередь такое решение принято из-за невнятного отношения к диалогу с Донбассом, передает телеканал "Россия 24".

Лидер партии Юрий Бойко подчеркнул, что только дипломатическим путем можно добиться мира на этой территории.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Гражданам предлагается голосовать за одного из двух кандидатов – действующего президента Петра Порошенко или шоумена Владимира Зеленского.