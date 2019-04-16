Президент Сейшел выступил с речью на глубине 120 метров под водой

Лидер Сейшел Дэнни Фор выступил в защиту океанов, находясь в подводном аппарате на глубине, превышающей 120 метров. Президент совершил погружение близ побережья острова Дерош в Индийском океане. Организаторы акции говорят, что это первое обращение представителя власти из такой глубины, которое транслировалось в прямом эфире, сообщает NY Times.

В своей речи Фор призвал иностранных коллег к "координированной, международной миссии" по защите океанов.

По мнению президента островного государства, водные ресурсы планеты находятся в опасности.

"Океан покрывает 70 процентов Земли. Многие из них сильно загрязнены из-за деятельности человека, а также изменения климатических условий", — отметил Дэнни Фор.

Сейшелы одними из первых могут столкнуться с последствиями глобального потепления. Стране грозят дефицит пресной воды, исчезновение коралловых рифов, а также эрозия почвы.

Над оказанием помощи Сейшелам работает международная группа ученых.