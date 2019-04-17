Уле-Гуннар Сульшер. "Барселона" – это наш ориентир

"Манчестер Юнайтед" завершил свою кампанию в Лиге чемпионов, проиграв в четвертьфинале "Барселоне" 0:3. Первая встреча также завершилась победой чемпиона Испании 1:0.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высоко оценил игру соперника. "Эта "Барселона" играет на таком уровне, что может служить ориентиром для нас. Если мы хотим стать прежним "Манчестер Юнайтед", то должны бросать вызов таким командам".

Сульшер оценил игру Лионеля Месси, забившего два из трех мячей в ворота его команды. "Месси может в одиночку решить судьбу матча. Он и Криштиану Роналду продолжают оставаться лучшими игроками нынешнего десятилетия", — подчеркнул норвежский специалист.