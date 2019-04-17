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Боевые действия в Ливии 51 минута назад
Триполи подвергся ракетному удару: 4 человека погибли, 23 ранены
По столице Ливии городу Триполи были запущены несколько ракет. В результате атаки четыре человека погибли, 23 получили ранения. Такие данные сообщает ливийское издание The Libya Observer, ссылаясь на источник.
Как уточняется, за обстрел ответственны силы командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обстановка в Ливии резко обострилась 4 апреля после решения Хафтара начать наступление на Триполи для освобождения города от террористов. Войска Хафтара установили контроль над рядом населенных пунктов в окрестностях столицы Ливии, а также обстреляли аэропорт. Вооруженные силы, лояльные ПНС Ливии, объявили о начале военной операции "Вулкан гнева" против Ливийской национальной армии.
Ливия фактически перестала функционировать как единое государство после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. В настоящее время в стране царит двоевластие: на востоке заседает парламент, избранный народом, а на западе (в столице Триполи) правит правительство национального согласия под руководством Файеза Сарраджа, сформированное при поддержке Евросоюза и ООН. Власти восточной части Ливии действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА, напоминает РИА Новости.
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