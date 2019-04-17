В Филадельфии неизвестный водитель сбил группу людей, шесть человек пострадали

16 апреля в Филадельфии (штат Пенсильвания) неизвестный мужчина на автомобиле умышленно сбил группу людей. В результате наезда пострадали шесть человек. Такие данные сообщает телеканал ABC, ссылаясь на правоохранителей.

Как уточняется, инцидент произошел на улице, расположенной в северной части города. Подозреваемого задержали. Его личность не разглашается, сообщает ТАСС. Пострадавших доставили в больницу. Врачи оценивают состояние одного из них как тяжелое.

Полиция предполагает, что подозреваемый совершил наезд на пешеходов из-за ссоры.