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Выборы на Украине 1 час назад
Бывший ведущий "Антимайдана" предсказал итоги победы Зеленского
Украинцы надеются, что с приходом к власти Владимира Зеленского получится завершить конфликт в Донбассе. Но есть вероятность, что Зеленский этого не сделает, и это "самое страшное". Об этом заявил лидер общественного движения русских украинцев "Парус", бывший ведущий киевского "Антимайдана" Юрий Кот в эфире телеканала "Россия 1".
Как отметил общественник, у людей очень большой кредит доверия к тому, что Зеленский сможет завершить войну. А если он этого не сделает – это будет самое страшное. "Я ему не завидую", — отметил Юрий Кот.
Также он выразил сомнение касательно улучшения отношений между Россией и Украиной в случае избрания президентом Зеленского. По мнению Кота, Киев должен заслужить возобновление отношений "после всего того, что творилось последние годы".
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, напоминает РИА Новости. Никто из депутатов не набрал числа голосов, необходимого для победы в первом туре. Второй тур состоится 21 апреля. В нем будут принимать участие действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По результатам опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг" перед вторым туром выборов, Зеленский набрал 61 процент голосов, у Порошенко – 24 процента. Опрос Киевского международного института социологии, опубликованный через неделю, показал, что Зеленского готовы поддержать 72,2 процента граждан, определившихся с выбором, а Порошенко – порядка 25 процентов.
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