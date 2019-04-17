В Теннеси молодой человек расстрелял посетителей торгового центра

В городе Севьервилл (США, штат Теннеси) 21-летний юноша открыл стрельбу по посетителям торгового центра. Он убил 24-летнюю девушку. Еще один человек, 75-летний мужчина, получил ранения, передает РИА Новости.

Полиция быстро прибыла на место стрельбы и обнаружила тело преступника. Он жил в Севьервилле, однако, как предполагается, не был знаком со своими жертвами. Юноша стрелял из полуавтоматического пистолета. Мотивы его действий неизвестны.