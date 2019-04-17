Вето Трампа: США продолжат поддерживать Саудовскую Аравию в Йемене

США не будут прекращать поддержку Саудовской Аравии в Йемене. Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, которая рекомендовала обратное. Ранее данная резолюция, предложенная сенатором-республиканцем Майком Ли и демократом Берни Сандерсом, была одобрена обеими палатами конгресса.

Трамп счел документ попыткой ослабить его конституционные полномочия, передает РИА Новости со ссылкой на письмо президента. Он также считает, что, отказывая Эр-Рияду в поддержке, Вашингтон подвергнет опасности жизни военных и мирных граждан, подвергающихся набегам хуситов. Резолюция также вредит двусторонним отношениям США и Саудовской Аравии. Еще она будет мешать борьбе с террористами на Аравийском полуострове, считает Дональд Трамп.

Президент США обратил внимание на формулировку в тексте документа – там предлагается "устранить вооруженные силы США от боевых действий" в Йемене. Но Соединенные Штаты не участвуют в боевых действиях, напомнил Трамп.

Он также отметил, что конфликт в Йемене – "недорогой" способ для Ирана создать проблемы для обоих союзников – США и Саудовской Аравии.

Йеменский конфликт между правительством и хустами из движения "Ансар Алла" длится с 2014 года. С марта 2015 года поддержку правительству страны оказывает арабская военная коалиция, возглавляемая Эр-Риядом.