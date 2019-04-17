Страховая компания AXA пожертвует 10 млн евро на Нотр-Дам-де-Пари

Французская страховая компания пожертвует 10 миллионов евро на восстановление Нотр-Дам-де-Пари. Таким образом, продолжается кампания по сбору средств, которую после пожара начал президент Эммануэль Макрон.

Пожертвования обещали и общественные организации, и бизнесмены Франции. Помощь предлагают и другие страны: Россия, Германия, Великобритания.

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери вечером 15 апреля. На борьбу с пламенем ушло более восьми часов. Огонь уничтожил шпиль Нотр-Дама, часы и большую часть кровли. Сотни человек накануне вышли на улицы Парижа, чтобы молиться о спасении собора, передает телеканал "Россия 24".

"Любую трагедию легче пережить вместе, делясь эмоциями, а не сдерживая боль в себе. Посмотрите, насколько мы все сейчас сплоченные. Это очень хорошо. Это доказывает, что Нотр-Дам — не просто символ Парижа, а часть всемирного наследия, которое нас всех объединяет", — говорит историк Флипп Гранкуэн.

"Этот пожар — страшное потрясение. Лично я — до сих пор как в тумане. Но надежда на спасение собора есть, он возродится. В это верят парижане, в это верит вся Франция. Люди объединяются на фоне общего горя, независимо от того, верующие они или нет", — делится впечатлениями житель Парижа Вианней де Вилларет.

Во сколько обойдутся работы, экспертам еще предстоит установить. Но специалисты считают, что вернуть Нотр-Дам к жизни удастся. Это лишь вопрос времени. По словам архитекторов, основная часть конструкции уцелела. А значит, Нотр-Дам-де-Пари не потерян для мира.

"Как эксперт, могу порадоваться, что разрушена только крыша собора. Уверена: французские специалисты проделают отличную работу и вернут Нотр-Дам к былому великолепию и славе. Главное — что уцелели реликвии. Конечно, этот пожар — страшное событие. Но в истории немало подобных примеров. Здания разрушаются, но потом вновь возрождаются", — комментирует случившееся специалист по средневековой архитектуре Нэнси Ву.