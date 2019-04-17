Внезапен, как авиаудар: Ким Чен Ын провел военную проверку войск ПВО

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск ПВО. Он прибыл в одно из подразделений военно-воздушных сил и оценил подготовку боевых летчиков и зенитчиков, заявив, что в реальных обстоятельствах воздушные бои начинаются без предупреждения. По его указанию в воздух поднялись истребители – предположительно, советские МиГи-29 — и выполнили некие сложные операции.

Ким Чен Ын проводит военную проверку впервые за пять месяцев, сообщает телеканал "Россия 24". Год назад Северная Корея заявила, что отказывается от испытаний ядерного оружия и баллистических ракет, а летом 2018 года прошел первый саммит между КНДР И США.