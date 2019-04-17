Студентам-стоматологам из ЕС показали российскую симуляционную поликлинику

Студентам-стоматологам из Европы показали единственную в России симуляционную поликлинику. Уникальное учреждение воссоздает полный цикл работы зубных врачей — от регистратуры до лечебных и рентген-кабинетов. В каждой комнате стоят модели-тренажеры, похожие на реальных пациентов. Они даже могут дать сигнал боли, если студент делает что-то не так.

Экскурсия прошла в рамках съезда Европейской Ассоциации студентов-стоматологов, его принимает в эти дни Татарстан, передает телеканал "Россия 24".