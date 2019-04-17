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Джулиан Ассанж и WikiLeaks 1 час назад

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17 апреля 201906:11

Ассанж получил награду от депутатов Европарламента

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил награду левой политической группы в Европарламенте. Это награда для журналистов и разоблачителей, которые подвергаются преследованиям. Она посвящена убитой мальтийской журналистке Дафне Галиции, передает телеканал "Россия 24". Джулиан Ассанж не смог лично явиться в Страсбург на награждение: он ждет решения об экстрадиции в Лондонской тюрьме. Награду за австралийца получила лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Магуайр.

Тем временем президент Эквадора Ленин Морено, лишивший Ассанжа политического убежища, прибыл с визитом в Вашингтон. Он встретился с Дональдом Трампом, а также посетил Банк Развития и Всемирный банк в надеже привлечь солидные инвестиции в экономику Эквадора. 17 апреля Морено примет участие в совете Организации Американских государств.

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