Москалькова будет добиваться лучших условий содержания для Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова будет добиваться перевода летчика Константина Ярошенко, отбывающего в США 20-летний срок, в другое исправительное учреждение.

Татьяна Москалькова заявила, что в ближайшее врем я напишет обращение к американским властям. И главная причина – состояние здоровья Ярошенко, передает телеканал "Россия 24". По словам его жены и дочери, в тюрьме Данбери мужчине не оказывают нужной медицинской помощи.

В 2011 году в США Константина Ярошенко приговорили к тюремному заключению за то, что он якобы собирался транспортировать крупную партию наркотиков. Свой арест Ярошенко называет провокацией, а дело – сфабрикованным.