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17 апреля 201908:21

"Вегас" вновь взял верх над "Сан-Хосе" в Кубке Стэнли

Twitter / x-Vegas Golden Knights

В Национальной хоккейной лиге завершилась четвертая игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс". "Рыцари" на своем льду добились "сухой" победы со счетом 5:0. Дубль в составе победителей оформил Макс Пачиоретти.

Еще по шайбе забросили Ши Теодор, Алекс Так и Джонатан Маршессо. Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери впервые в противостоянии с "акулами" записал на свой счет "сухарь", отразив все 28 бросков по своим воротам.

"Рыцари" ведут в серии с "Сан-Хосе" со счетом 3:1. Следующая встреча этих соперников пройдет 19 апреля в Сан-Хосе.

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