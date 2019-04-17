Нефть Brent поднялась выше 72 долларов впервые с ноября 2018-го

Нефть дорожает на фоне данных о снижении запасов сырья в США.

Цена нефть марки Brent в ходе торгов поднималась до 72,08 доллара за баррель. Таким образом, был превышен максимум с ноября прошлого года, передает "Интерфакс". Фьючерс на нефть WTI на май подорожал на 43 цента — до 64,48 доллара за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,096 миллиона баррелей после роста на 4,091 миллиона баррелей неделей ранее. По мнению экспертов, это стало ключевым фактором, который оказывает поддержку ценам на нефть.

Главный экономист Mitsubishi UFJ Research & Consulting Co. Томомиси Акута отметил, что уменьшение запасов обусловлено высокими объемами экспорта нефти из США. По его мнению, Дональд Трамп может продолжить давление на ОПЕК, если цены на нефть будут и дальше расти.

Как сообщает РИА Новости, теперь инвесторы ждут официальных данных Минэнерго США. По прогнозам, они укажут на то, что запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,711 миллиона баррелей.