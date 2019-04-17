Малкин, Кучеров и Василевский вызваны в сборную России

Тренерский штаб сборной России ждет серьезного усиления из Национальной хоккейной лиги перед стартующим в мае чемпионатом мира. Форварды Евгений Малкин и Никита Кучеров, а также вратарь Андрей Василевский получили вызов в национальную команду.

Об это сообщила пресс-служба ФХР. Также стало известно, что в сборную России вызван защитник "лавин" Михаил Сергачев. Подобное усиление стало возможным благодаря вылету из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф "Питтсбург Пингвинз" и "Тампа-Бей Лайтнинг".

Напомним, что чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Россияне попали в группу В, где сыграют с командами Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Чехии, Швейцарии и Швеции.