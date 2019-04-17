Вулканическая ртуть подтвердила причину пермского вымирания

Ртуть, которую нашли в древних окаменелостях, подтвердила, что массовое пермское вымирание произошло из-за извержения вулканов. Это была крупнейшая биосферная катастрофа в истории Земли.

Теорию пермского вымирания подтвердили ученые из Университета Цинциннати (США) и Китайского университета геонаук. Их исследование опубликовал журнале Nature Communications.

В отложениях возрастом около 252 миллионов лет ученые обнаружили следы ртути. Они были выпущены в атмосферу при сгорании угля, в которых накапливается этот металл. Вместе с дождем ртуть попала в Мировой океан, а затем и в морские отложения по всему миру.

Центр сейсмической активности находился на территории современной Сибири, причем извержения происходили не из вулканов, а из трещин в поверхности Земли. В результате были разрушены пищевые цепочки. Вымерли 96 процентов морских видов, 73 процентов наземных позвоночных и 83 процентов видов насекомых.

Массовое пермское вымирание (или The Great Dying — великое вымирание) — одно из пяти массовых вымираний. Произошло примерно 253-251 миллион лет назад. Помимо сейсмической активности существует и другие теории этой катастрофы, в том числе столкновение Земли с огромным астероидом, внезапный выброс метана со дна моря, изменение климата и другие версии. Ученые не исключают, что человечество стоит на пороге шестого массового вымирания.