Красноярские театры удостоились двух премий "Золотая маска"

Красноярские театры удостоились в этом году двух премий "Золотая маска". Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".

Премию вручили художнику по свету Дмитрия Зименко-Митрича за спектакль по пьесе Тома Стоппарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" из репертуара красноярского театра Пушкина. Причем в этом году творческий коллектив участвовал в девяти номинациях.

Удостоился награды и красноярский дирижер Валерий Шелепов — за спектакль "Винил". Он принес "Золотую маску" Красноярскому музыкальному театру. Интересно, что до этого времени дирижеры из региона ни разу не удостаивались награды.

Премию "Золотая маска" вручали 16 апреля в Москве.