Тяжелый турист сорвался с аттракциона в Таиланде со 100-метровой высоты

В Таиланде турист из Канады погиб во время катания на зип-лайне. Кабель в его амуниции отстегнулся прямо во время спуска, и мужчина упал на землю со 100-метровой высоты.

В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии. Известно, что погибший весил 125 кг и приехал на отдых вместе с туристической группой.

Это уже не первый инцидент за время эксплуатации зип-лайна в деревне Mae Kampong провинции Чианг Май. В 2016 году с аттракциона сорвались трое туристов из Израиля. Люди тогда отделались травмами, а зип-лайн на некоторое время был закрыт, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.