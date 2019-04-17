Пресс-служба отказалась комментировать слухи об уходе Матвиенко

Слухами назвал сообщения о том, что Валентина Ивановна Матвиенко покинет в ближайшие месяцы пост спикера Совета Федерации и возглавит Пенсионный фонд России, ее пресс-секретарь Владислав Пономаренко. "Мы не комментируем слухи в газетных публикациях", — продолжил он.

По слухам же, добавляет ТАСС, на пост председателя Совета Федерации может прийти после Матвиенко глава Службы внешней разведки (СВР), экс-глава Госдумы Сергей Нарышкин. Валентина Матвиенко недавно отметила свое 70-летие. Она представляет в Совете Федерации Санкт-Петербург с 2011 года. Социальная тематика для Матвиенко не нова: с 1998 по 2003 годы она в четырех правительствах курировала социальный блок в ранге вице-премьера.

Ранее газета "КоммерсантЪ" рассказала, ссылаясь на общение с высокопоставленными чиновниками в Кремле, что в ближайшее время в России ожидается серия масштабных кадровых перестановок. Кадровые перестановки в Совете Федерации объясняются желанием обновить его образ и придать верхней палате российского парламента больше солидности.

Возможный уход Сергея Нарышкина из СВР объясняется не его недостатками, а его плюсами. В Кремле его видят универсальным солдатом, имеющим опыт работы в ключевых госструктурах, который входит в президентский круг. При этом при переходе в Совет Федерации Нарышкин не теряет места в Совете безопасности России.

28 января штаб-квартиру СВР в Ясенево посещали лидеры фракций и спикер нижней палаты Вячеслав Володин. В качестве же сменщика Нарышкина его при переезде из Ясенева на Большую Дмитровку, по слухам, называется вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.